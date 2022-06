Was läuft heute? | Lethal Weapon, That’s My Time with David Letterman, Der Staat und sein Geld: Die Geschichte der Steuern

Lethal Weapon (1–4)

Action meets Chaos: In “Lethal Weapon” spielen Mel Gibson und Danny Glover etwas ungleiche Partner bei der Polizei in Los Angeles. Dass sich das Polizeiduo gerne mal in die Haare kriegt, sorgt in allen vier “Lethal Weapon”-Filmen für actionreiche Komik. Ihr findet alle Teile auf Prime Video.

That’s My Time with David Letterman

Kult-Late-Night-Host David Letterman ist aus dem Ruhestand zurück! Zumindest für dieses neue Projekt: In “That’s My Time with David Letterman” lädt er verschiedene aufstrebende Comedians ein, die ein jeweils fünfminütiges Stand-up-Set performen. Danach führt Letterman exklusive Interviews mit seinen Gästen. Die ersten drei Folgen der Show gibt’s auf Netflix.

Der Staat und sein Geld: Die Geschichte der Steuern

Ob Brexit oder Gelbwesten: Oft ist es die Finanzpolitik, die zu Protesten motiviert. Aber Finanzen und Steuern sind nicht erst seit gestern umstritten, sondern sorgten bereits im Mittelalter immer wieder für Konflikte. Die Doku “Der Staat und sein Geld: Die Geschichte der Steuern” befasst sich mit dieser Geschichte und ist in der arte-Mediathek abrufbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.