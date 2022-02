Was läuft heute? | Liebe ist …, Putin – Die Rückkehr des russischen Bären, Shakespeare in Love

Liebe ist …

Liebe ist … schön, kompliziert, oft unerwartet – und in dieser Liebeskomödie sogar alles zugleich. Vor und während einer Hochzeit verlieben sich mehrere Menschen auf unterschiedlichen Wegen. So zum Beispiel Jimmy, der Bruder des Bräutigams. Er nimmt an einer Dating-Show teil und gewinnt sie mit seiner Spielpartnerin, der Stripperin Svetlana. Aus einer anfänglichen Zweckgemeinschaft entwickelt sich eine Romanze – mitten im Scheinwerferlicht der Medien. „Liebe ist …“ gibt’s jetzt auf Prime Video.

Putin – Die Rückkehr des russischen Bären

Nach 20 Jahren an der Macht redet Putin in der Weltpolitik wieder laut mit. Spätestens seit der Stationierung russischer Truppen an der ostukrainischen Grenze kommt immer wieder die Frage auf, ob das nun schon ein neuer Kalter Krieg ist. Diplomatinnen, Beobachter und Oppositionelle sprechen über die aktuellen Entwicklungen in der russischen Politik und analysieren Putins Beweggründe. Die Dokumentation „Putin – Die Rückkehr des russischen Bären“ könnt ihr in der Arte-Mediathek sehen.

Shakespeare in Love

Das 16. Jahrhundert neigt sich dem Ende zu und der junge Shakespeare steht vor einem Haufen Probleme. Aus Geldnot hat er einigen Londoner Theatern neue Stücke versprochen, doch er steckt mitten in einer Schreibblockade. Dann lernt er die charmante Lady Viola kennen und er verliebt sich in sie. Sie inspiriert ihn, aber jetzt steht er vor neuen Problemen: Denn Viola soll eigentlich jemand anderen heiraten. Das oscarprämierte Liebesdrama „Shakespeare in Love“ könnt ihr auf Starzplay ansehen.

Was läuft heute?

