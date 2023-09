Was läuft heute? | Liebes Kind, Star Trek: Lower Decks, Ich bin Groot

Liebes Kind

Die neue Netflix-Serie „Liebes Kind“ basiert auf dem gleichnamigen Roman von Romy Hausmann. Wie in der Vorlage handelt die Serie von Lena, der nach mehreren Jahren der Gefangenschaft die Flucht zusammen mit ihrem Kind gelingt. Doch ihr Peiniger ist immer noch auf freiem Fuß und die Polizei hat ihre erste Spur seit Jahren. Zudem erkennen Lenas Eltern sie nicht mehr wieder und es werden auch Zweifel an ihrer Identität laut. Alle Folgen von „Liebes Kind“ gibt es zum Streamen bei Netflix.

Star Trek: Lower Decks

Die wilde Mischung aus „Star Trek“ und „Rick & Morty“ geht in die mittlerweile vierte Staffel und lässt die Crew des Raumschiffs USS Cerritos neue Abenteuer erleben. Im Vordergrund stehen wieder die beiden Offiziere Boimler und Mariner, die als Teil der Besatzung auf den unteren Decks des Raumschiffs wieder einiges an Arbeit verrichten müssen. Auch in den neuen Folgen kehren Tawny Newsome und Jack Quaid für die englische Synchronisation von Boimler und Mariner zurück. Die erste Folge der vierten Staffel „Star Trek: Lower Decks“ ist bei Paramount+ verfügbar. Die weiteren Episoden gibt es dann wöchentlich.

Ich bin Groot

Es gibt Neues aus dem Marvel-Universum und es geht wieder in die Welt von „Guardians of the Galaxy“. In fünf neuen Kurzfilmen gibt es in „Ich bin Groot“ einen Einblick in das alltägliche Leben des kleinen Baums Groot. Dieses Mal geht es für Groot um intergalaktische Eiswagen, den perfekten Schneemann und einen Schatz in einem antiken Tempel. Mit nie mehr als sechs Minuten pro Folge sind die Geschichten kurzweilig angelegt und sollen Fans neue Einblicke bieten. Alle fünf neuen Folgen von „Ich bin Groot“ gibt es bei Disney+.

Was läuft heute?

