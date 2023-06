Was läuft heute? | Life after Life, Medellín – Follower mit Folgen, Behind the Feed

Life after Life

Wiedergeboren zu werden scheint für viele Menschen ein großer Traum zu sein. In „Life after Life“ ist es für die junge Ursula aber eher belastend, denn sie kann sich an ihre vorherigen Leben und auch deren Ende erinnern. Also versucht sie, in jedem neuen Leben die Dinge zu vermeiden, die in ihrem vorherigen zu ihrem eigenen oder dem Tod einer geliebten Person geführt haben. Und das wird auf Dauer anstrengend. Ob Ursula es schafft, aus dem Reinkarnations-Strudel auszubrechen, könnt ihr ihn der vierteiligen Serie „Life after Life“ ab heute bei MagentaTV erfahren.

Medellín — Follower mit Folgen

Pablito ist erfolgreicher Youtuber und Fan von Drogenboss-Legende Pablo Escobar. Er begibt sich auf die Spuren seines fragwürdigen Idols in der kolumbianischen Hafenstadt Medellín und wird prompt von Mitgliedern des dortigen Kartells entführt. Denn Pablito hat eine ordentliche Zahl an Followern und wird bestimmt ein gutes Lösegeld einbringen. Doch die Kartell-Mitglieder rechnen nicht mit Pablitos Bruder Réda. Der hat nämlich schon einen Plan, wie er seinen kleinen Bruder aus den Fängen der Gangster befreien kann. Und er ist nicht allein. Wie diese Rettungsaktion genau aussieht, könnt ihr in der Action-Komödie „Medellín — Follower mit Folgen“ ab heute bei Prime Video sehen.

Behind the Feed

Um erfolgreiche Influencerinnen und Influencer geht es auch in der Reality-Doku-Serie „Behind the Feed“. Hier werden sie allerdings nicht enführt, sondern nur begleitet. Die fünf jungen Content-Creator Paola Maria, Marvyn Macnificent, Naomi Jon, Nihan Sen und Hendrik Giesler sind Stars auf Instagram und YouTube. Wie ihr echtes Leben jenseits von Reels und Filtern aussieht, könnt ihr in der zehnteiligen Doku-Serie „Behind the Feed“ sehen. Die Serie gibt’s ab heute bei Joyn zum Streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.