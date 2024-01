Was läuft heute? | Life in Pieces, Black Mass, Crime Time: Auf den Spuren des Todesflüsterers

Life in Pieces

Die Serie „Life in Pieces“ vereint Sitcom und Anthologie-Geschichte. Im Fokus steht eine ganz normale Familie. Jede Folge ist in vier Kurzgeschichten aufgeteilt und jeweils ein anderes Mitglied der Mehrgenerationenfamilie steht im Vordergrund. Die Themen sind alltäglich, zum Beispiel der erste Tag am College oder der 70. Geburtstag vom Großvater, der sich ein etwas morbides Motto für den Tag überlegt hat. Alle vier Staffel der Sitcom „Life in Pieces“ gibt es ab heute bei Disney+.

Black Mass

Johnny Depp spielt in diesem Gangsterfilm den berüchtigten Kriminellen und Gangsterboss James „Whitey“ Bulger. Mitte der 1970er Jahre will er mit seiner Gang Boston kontrollieren. Er macht einen Deal mit dem FBI und gibt Hinweise zu Verbrechen der Mafia. Das FBI drückt im Gegenzug ein Auge zu bei den Verbrechen von Whiteys Gang. Neben Johnny Depp spielen auch Joel Edgerton und Benedict Cumberbatch mit. Den Film „Black Mass“ könnt ihr bei Prime Video streamen.

Crime Time: Auf den Spuren des Todesflüsterers

In den neuen Folgen der True-Crime-Dokureihe „Crime Time“ geht es um den sogenannten Todesflüsterer, der mehrere Frauen in den Suizid getrieben hat. Bei dem Täter wurden sadistische Neigungen festgestellt. In drei Folgen schildert die Doku die Ereignisse und geht der Frage nach, was einen Menschen zu einem Sadisten macht. Alle Teile von „Crime Time: Auf den Spuren des Todesflüsterers“ gibt es ab heute in der ARD-Mediathek.

