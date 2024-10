Was läuft heute | Lioness S2, In den Fußstapfen von Lucky Luke, This is not Hollywood: Avetrana

Lioness — Staffel 2

In der zweiten Staffel „Lioness“ steht der große Kampf gegen die Terrororganisation bevor. In der ersten Staffel hatte sich CIA-Agentin Joe mit der Tochter eines gefährlichen Terroristen angefreundet, um dem Ziel näherzukommen. Doch jetzt wächst der Druck von allen Seiten und Joe ist gezwungen, sich mit ihren großen persönlichen Opfern auseinanderzusetzen, die sie als Leiterin des Lioness-Programms gebracht hat. Die zweite Staffel gibt’s ab heute bei Paramount+.

In den Fußstapfen von Lucky Luke

Auch in unserem zweiten Tipp wird viel geschossen. Die Doku „In den Fußstapfen von Lucky Luke“ befasst sich mit der Geschichte hinter dem Comic. Der französische Cartoonist Jul reist in die USA. Anhand von verrückten Begegnungen mit Menschen, die einem „Lucky Luke“-Album entsprungen zu sein scheinen, porträtiert er die Cowboys von heute. Dafür begibt er sich in die Vergangenheit, schlüpft in das markante Outfit der Figur und trifft sogar einen direkten Nachfahren des berühmten Richters Roy Bean, der genauso durchgeknallt und urwüchsig wie sein Comic-Vorbild gewesen sein soll. Alle drei Teile von „In den Fußstapfen von Lucky Luke“ könnt ihr ab sofort in der arte-Mediathek schauen.

This is not Hollywood: Avetrana

Im True-Crime-Format „This is not Hollywood: Avetrana“ verschwindet die 15-jährige Sarah spurlos. Wenig später wird sie tot aufgefunden. Der Fall erregt 2010 in Italien großes mediales Interesse und löst Empörung in der Öffentlichkeit aus. Später werden die Cousine und Tante des Opfers schuldig gesprochen. Ob das auch der Wahrheit entspricht, erfahrt ihr auf disney+. „This is not Hollywood: Avetrana“ ist keine Dokumentation, sondern eine Serie, die die Geschichte erzählt.

Was läuft heute?

