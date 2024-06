Was läuft heute? | Wo wir sind, ist oben, Das fliegende Klassenzimmer, Lindenberg! Mach dein Ding!

Wo wir sind, ist oben

Die Lobbyarbeit in der deutschen Politik ist meistens nicht sichtbar. Dabei spielen Lobbyisten eine große Rolle, wenn sie im Auftrag von Unternehmen oder Organisationen versuchen, Politikerinnen und Politiker in Entscheidungen zu beeinflussen. Die neue ARD-Serie „Wo wir sind, ist oben“ blickt genau auf Lobbyarbeit. Der erfolgreiche junge Lobbyist Max bekommt Konkurrenz von einer neuen Kollegin. Sie spielen ein abgekartetes Spiel, bei dem es meistens egal ist, ob man auf der Seite der Guten oder Bösen steht. „Wo wir sind, ist oben“ könnt ihr in der ARD-Mediathek streamen.

Das fliegende Klassenzimmer



Die Geschichten des Autors Erich Kästner sind wohl den meisten noch aus der Kindheit bekannt. Sein Roman „Das fliegende Klassenzimmer“ wurde kürzlich neu verfilmt. Darin zieht die Schülerin Martina aus der Stadt in ein Internat in den Bergen. Schnell wird ihr dort klargemacht: Es gibt einen Unterschied an der Schule zwischen den „Internen“, also den Internatsschülerinnen und -schülern, und den „Externen“ — den Kindern, die im Dorf wohnen. Diese beiden Gruppen bekriegen sich. Doch das soll sich ändern, als sie gemeinsam auf die Aufführung eines Theaterstücks hinarbeiten. Die Neuverfilmung von „Das fliegende Klassenzimmer“ gibt es jetzt bei WOW zu sehen.

Lindenberg! Mach dein Ding!

Er ist wahrscheinlich einer der bekanntesten deutschen Musiker: Udo Lindenberg. Doch sein Weg zu diesem Ruhm war alles andere als einfach und geradlinig. Obwohl er bereits als Kind leidenschaftlich gerne trommelt, will sein Vater, dass er in seine Fußstapfen als Klempner tritt. Wie es Udo Lindenberg bis an die Spitze der deutschen Charts geschafft hat, das erzählt der Film „Lindenberg! Mach dein Ding!“ bei Prime Video.

Was läuft heute?

