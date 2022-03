Was läuft heute? | Lockdown mit Hindernissen, Promising Young Woman, Der Teppich von Bayeux

Lockdown mit Hindernissen

Trennungen sind keine leichte Sache, das finden auch Leah und Nick. Doch ausgerechnet jetzt müssen sie zusammen in Quarantäne, denn ein Virus breitet sich weltweit aus. Während Leah versucht, sich neu zu orientieren, und mit ihrem Arbeitskollegen Tim flirtet, überlegt Nick, wie er sie zurückerobern kann. Das Drama „Lockdown mit Hindernissen“ könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen.

Promising Young Woman

Eine kleine Trigger-Warnung vorab: In diesem Filmtipp geht es um Missbrauch an Frauen. Betroffene Personen können sich Unterstützung holen. Zum Beispiel beim Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, das täglich rund um die Uhr anonym erreichbar ist. Die Nummer lautet: 08000 116 016.

Wenn Carey Mulligan die Frage „Alles ok?“ hört, dann schrillen bei ihr alle Alarmglocken. Jede Woche spielt sie die Betrunkene in der Bar, um sich an all den Männern zu rächen, die Frauen belästigen. Der Grund dafür liegt in ihrer Vergangenheit. Das Drehbuch zu dem Thriller „Promising Young Woman“ von Emerald Fennell ist 2021 mit dem Oscar prämiert worden. Streamen könnt ihr den Film jetzt mit eurem Sky Ticket.

Der Teppich von Bayeux – Ein gestickter Mythos

Ein Teppich, der Geschichte schreibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Auf insgesamt 68 Meter Länge erzählt er in aufwendigen Stickereien die Geschichte von der Eroberung Englands durch die Normannen im 11. Jahrhundert. Für Napoleon und Adolf Hitler war der Teppich auch ein wichtiges Propaganda-Mittel. Letzterer wollte ihn sogar nach Deutschland entführen. Hintergründe erfahrt ihr in der Dokumentation „Der Teppich von Bayeux“. Die könnt ihr ab heute in der Arte-Mediathek streamen.

