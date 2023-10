Was läuft heute? | Loki, Clashing Differences, Last Exit Schinkenstraße

Loki

Bei Disney+ startet die neue Staffel der Marvel-Serie „Loki“, in der Loki quer durch die Zeit reisen muss, um die Welt zu retten. Zusammen mit seinem Verbündeten Mobius muss er außerdem die drohende Gefahr durch den Eroberer Kang abwenden. Neben Tom Hiddelston sind auch Owen Wilson und Oscar-Preisträger Ke Huy Quan Teil der Besetzung. In sechs Folgen gibt es Zeitreise-Chaos und Mysterien kosmischen Ausmaßes. Die erste Folge der neuen Staffel „Loki“ gibt es auf Disney+.

Clashing Differences

Bei „Clashing Differences“ aus der ZDF-Sendereihe „Das kleinen Fernsehspiel“ trifft Feminismus auf Mystery-Satire à la „Get Out“. Die Serie erzählt die Geschichte des feministischen Vereins „House of Womxn“, der — um am Panel auf der internationalen Frauenkonferenz teilnehmen zu dürfen — diverser aufgestellt sein muss. Die eingeladenen Frauen und eine nicht-binäre Kameraperson müssen nicht nur einen Tag und eine Nacht in dem abgelegenen Vereinshaus verbringen, sondern sollen auch noch ein gemeinsames Manifest verfassen. „Clashing Differences“ gibt es in der ZDF-Mediathek.

Last Exit Schinkenstraße

In der Serie „Last Exit Schinkenstraße“ geht es um die beiden Musiker Peter und Torben. Die Männer beschließen, Deutschland zu verlassen und auf Mallorca die nächste große Schlagersensation zu werden. Das Drehbuch der Serie hat der Autor Heinz Strunk geschrieben — als Inspiration dienten ihm seine Erfahrungen, die er in seiner Vergangenheit selbst als Tanzmusiker sammelte. Heinz Strunk ist aber nicht nur Autor der Serie, sondern spielt auch an der Seite von Marc Hosemann einen der beiden Protagonisten. Daneben sind der Schauspieler Bjarne Mädel, Scooter-Frontmann H.P. Baxxter, Schlagersänger Mickie Krause und Entertainer Olli Schulz in der Serie zu sehen. „Last Exit Schinkenstraße“ gibt es bei Prime Video.

Was läuft heute?

