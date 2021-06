Bild: Tom Hiddleston ist Loki | ©Marvel Studios 2020. All Rights Reserved.

Was läuft heute? | Loki, Der Name der Leute, Awake

Neues aus dem Marvel-Universum!

Mit „Loki“ startet heute eine neue Marvel-Serie über den Gott des Schabernacks. In „Der Name der Leute“ versucht eine junge Frau durch Sex Rechte von ihrer politischen Meinung abzubringen. Außerdem entwirft „Awake“ eine Dystopie, in der kein Mensch mehr schlafen kann.