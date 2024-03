Was läuft heute? | LOL: Last One Laughing, A Bloody Lucky Day, Der Parkhausmord – Wer tötete Charlotte Böhringer?

LOL: Last One Laughing — Staffel 5

Zum fünften Mal versuchen zehn Entertainer und Entertainerinnen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Neben alten Hasen wie Hazel Brugger, Olaf Schubert und Torsten Sträter, sind als Neuzugänge Elyas M’Barek, Ina Müller, Ralf Schmitz, Meltem Kaptan, Mirja Boes, Michael Kessler und Comedy-Legende Otto Waalkes dabei. Ab heute gibt es jeden Donnerstag bei Prime Video neue Folgen von „LOL: Last One Laughing“.

A Bloody Lucky Day

In der koreanischen Serie geht es um den Taxifahrer Oh Taek, der gerade eine ziemliche Glückssträhne hat. Als ein junger Mann Oh Taek dann auch noch bittet, ihn für eine große Summe in eine andere Stadt zu fahren, scheint sein Glück perfekt. Der junge Mann entpuppt sich aber als Mörder, der mit Hilfe des Taxifahrers untertauchen will. Alle Folgen der koreanischen Serie „A Bloody Lucky Day“ gibt es ab heute auch in deutscher Synchronisation bei Paramount+.

Der Parkhausmord — Wer tötete Charlotte Böhringer?

Wer tötete Charlotte Böhringer? Diese Frage galt lange Zeit als beantwortet, denn 2008 wurde Benedikt Toth, der Neffe der Millionärin, für den Mord an ihr verurteilt. In der Doku „Der Parkhausmord“ wird der Fall erneut aufgerollt, denn schon damals gab es Zweifel an der Schuld von Benedikt Toth. Die Dokumentation „Der Parkhausmord — Wer tötete Charlotte Böhringer?“ könnt ihr ab heute bei WOW streamen.

