Was läuft heute? | Lommbock, Schindlers Liste, Heimat ist ein Raum aus Zeit

2001 haben wir Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz dabei zugeschaut, wie sie mit ihrem Pizzalieferdienst „Lammbock“ in den Marihuanahandel einsteigen und von einer Katastrophe in die nächste schlittern. In „Lommbock“ gibt es nun ein Wiedersehen der alten Freunde. Zwar haben sie nun Job und Familie – aber die Lust auf ein Tütchen und riskante Ideen ist geblieben. Gute Unterhaltung und viel Fremdscham mit „Lommbock“ gibt’s ab heute auf Netflix.

Ein Klassiker von Steven Spielberg, der sieben Oscars gewonnen hat. Der Industrielle Oskar Schindler beschäftigt während der NS-Zeit etwa 1200 Jüdinnen und Juden aus besetzten Gebieten, um sie vor dem Vernichtungslager zu bewahren. Der Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht, ist ab heute abrufbar bei Sky.

Eine Familie – vom ersten Weltkrieg bis zur Wiedervereinigung, dokumentiert in Briefen, Tagebucheinträgen und Fotos. Für dieses Mammutprojekt namens „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ erhielt der Filmemacher Thomas Heise unter anderem den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2019 und eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis. „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ ist keine trockene Doku, sondern ein Film voller Poesie und mit einer besonderen Aura. Zu sehen gibt’s ihn zur Zeit in der Mediathek von 3sat.

