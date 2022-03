Was läuft heute? | Long Shot, All in, Caché

Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich

In dieser Liebeskomödie spielen Oscar-Preisträgerin Charlize Theron und Seth Rogen das ungleiche Paar Charlotte und Fred. Sie ist die amerikanische Außenministerin und er der chaotische und arbeitslose Journalist, der schon als Kind in sie verknallt war. Als sie sich zufällig auf einer Party wiedertreffen, bietet sie ihm spontan einen Job als Redenschreiber an. Streamen könnt ihr „Long Shot – Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich“ ab jetzt bei Joyn Plus.

All in

Jamu ist pleite und soll nach Indien abgeschoben werden. Da kommt Uwe gerade richtig. Der prahlt mit seinen Erfolgen am Automaten in der Eckkneipe. Vielleicht können sie gemeinsam das große Geld machen. Aber auch Uwe hat Probleme: Seine Frau Erika hat ihn rausgeschmissen. Zu allem Überfluss bringen sich die beiden Männer gegenseitig immer tiefer in den Schlamassel. Streamen könnt ihr die Mini-Serie „All in“ jetzt in der ARD-Mediathek.

Caché – Versteckt

In diesem preisgekrönten Thriller von Michael Haneke wird das erfolgreiche Ehepaar Georges und Anne Laurent mit Sohn Pierrot von einem anonymen Stalker bedroht. Georges weiß, das kann nur etwas mit seiner Vergangenheit zu tun haben, und fängt an, auf eigene Faust nach dem Unbekannten zu suchen. Den Thriller „Chaché“ könnt ihr ab jetzt in der Arte-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.