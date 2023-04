Was läuft heute? | Longest Third Date, Trigger Point, Alex Borstein: Corsets & Clown Suits

Longest Third Date

Mit Dating-Apps lässt man sich immer auf Überraschungen ein. Bei der Dokumentation „Longest Third Date“ wird das nochmal auf ein neues Level gebracht. Matt Robertson und Khani Le kennen sich noch nicht lange, da verreisen sie spontan für ihr drittes Date nach Costa Rica. Jedoch verlängert die damals neu aufkommende Corona-Pandemie ihren Aufenthalt urplötzlich um mehre Wochen. Wie die beiden das überstehen, erfahrt ihr ab heute in der neuen selfmade Dokumentation „Longest Third Date“ auf Netflix.

Trigger Point

In der britischen Krimiserie „Trigger Point“ verfolgen wir den Arbeitsalltag der Bombenspezialeinheit der Londoner Metropolitan Police. Dabei muss deren Leiterin Lana Washington (Vicky McClure) waghalsige Entscheidungen treffen, als eine Anschlagserie die Großstadt heimsucht. Die Schauspielerin Vicky McClure spielte auch schon die Hauptkomissarin in „Line of Duty“. „Trigger Point“ könnt ihr in der ZDF-Mediathek streamen.

Alex Borstein: Corsets & Clown Suits

Die Schauspielerin Alex Borstein hat viele Talente. Zuletzt war sie als toughe Managerin in der Serie „The Marvelous Mrs. Maisel“ zu sehen. Sie war auch Produzentin der erfolgreichen Serie „Familiy Guy“ und verlieh Figuren wie Lois Griffin ihre Stimme. Und in der US-amerikanischen Comedy-Szene ist die Schauspielerin ebenfalls schon länger vertreten. In ihrem neuen Programm spricht sie offen über das Ende ihrer Ehe und das Leben mit Uterus. „Alex Borstein: Corsets & Clown Suits“ könnt ihr ab heute auf Prime Video sehen.

Was läuft heute?

