Was läuft heute? | Look Both Ways, Annette, Bosch: Legacy

Look Both Ways

Natalies Leben spaltet sich am Abend ihres Uni-Abschlusses in zwei Versionen: In einer wird sie schwanger und bleibt in ihrer Heimatstadt Austin. In der anderen wird sie nicht schwanger und zieht nach Los Angeles. In beiden Leben ist Natalie verliebt und hat Karriereziele, aber fragt sich auch, wie ihr Leben hätte anders verlaufen können. Lili Reinhart spielt die Hauptrolle in „Look Both Ways“. Die Rom-Com könnt ihr ab heute bei Netflix gucken.

Annette

Marion Cotillard spielt die Opernsängerin Ann, Adam Driver den Comedian Henry. Sie sind ein ungewöhnliches Paar und die Presse ist von ihrer Beziehung begeistert. Als sie ihre erste gemeinsame Tochter Annette bekommen, verändert sich das Leben der Stars komplett. „Annette“ ist ein skurriles und zum Teil düsteres Musical von Regisseur Leos Carax und jetzt bei Prime Video im Programm.

Bosch: Legacy

Das Spin-off zur Serie „Bosch“ ist eines der angekündigten Freevee-Originals. Der ehemalige Polizist Harry Bosch arbeitet nun als Privatdetektiv und muss auf eigene Faust ermitteln. Zu Beginn stellt ihn das vor Herausforderungen, denn er kann nun nicht mehr die bekannten Ressourcen der Polizei nutzen. Den Kontakt dorthin hat er aber nicht verloren: Seine Tochter Maddie macht eine Ausbildung zur Polizistin. „Bosch: Legacy“ könnt ihr kostenlos mit Werbeunterbrechungen bei Freevee streamen.

Was läuft heute?

