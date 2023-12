Bild: L’Opéra – Dancing in Paris | ZDF / Victoria Production / New en France

Was läuft heute? | L’Opéra — Dancing in Paris, Dieser eine Sommer, FBI: International

Bretter, die die Welt bedeuten

In der zweiten Staffel der ZDF-Serie „L’Opéra — Dancing in Paris“ muss Zoé weiterhin ihr Ballett-Talent unter Beweis stellen. Mit „Dieser eine Sommer“ geht es auf Wow an die heiße Küste Frankreichs, und in den neuen Folgen von „FBI: International“ bei Paramount+ zeigt das Team um Agent Forrester, was es so drauf hat.