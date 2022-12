Bild: L´Opéra – Dancing in Paris | ZDF / © OCS and TELFRANCE and CIE

Was läuft heute? | L’Opéra – Dancing in Paris, Ein Sturm zu Weihnachten, Spring Breakers

Ich will noch nicht gehen!

Die Serie „L’Opéra – Dancing in Paris“ nimmt uns mit hinter die Kulissen der Pariser Ballettszene. In „Ein Sturm zu Weihnachten“ sitzen zahlreiche Menschen am Flughafen fest und müssen irgendwie mit der Situation klarkommen und in „Spring Breakers“ kommt ziemliche Partystimmung auf.