Was läuft heute? | Losing Alice, Die faszinierende Welt der Kopffüßer, Der weiße Tiger

Losing Alice

Das Goethes Faust überhaupt nicht angestaubt und nach wie vor aktuell ist, beweist die israelische Adaption des Stoffes. In der Neo-Noir-Serie „Losing Alice“ verliert die 48-jährige Filmregisseurin ihren Stand in der Filmbranche, nachdem sie eine Familie gegründet hat. Als sie aber eines Tages die mysteriöse Drehbuchautorin Sophie kennenlernt, ändert das sich schlagartig und auch über ihren Mann gewinnt Alice eine ganz neue Macht. Die Thriller-Serie „Losing Alice“ gibt’s jetzt auf Apple TV+.

Die faszinierende Welt der Kopffüßer

Zu den Kopffüßern gehören unter anderem Kraken und Oktopusse. Kopffüßer heißen sie deshalb, weil ihre Arme direkt mit ihrem Kopf verbunden sind. Und sie können erstaunliche Dinge, zum Beispiel nach Belieben Form und Farbe wechseln. Außerdem legen sie Wert auf ein schönes Zuhause. Ader-Oktopusse nutzen für ihren Unterschlupf gerne Kokosnussschalen. Wie sie an die herankommen, seht ihr noch bis zum 19. Februar in „Die faszinierende Welt der Kopffüßer“ in der Arte Mediathek.

Der weiße Tiger

Für Balram steht fest, dass in den festen Hierarchien der indischen Gesellschaft für ihn der Platz eines Dienstboten festgeschrieben ist und so heuert er als Chauffeur eines reichen Pärchens an. Als diese ihn aber als Sündenbock für einen Unfall missbrauchen wollen, erhebt er sich über sie und die Gesellschaftshierarchie und steigt selbst zum erfolgreichen Geschäftsmann auf. Die Verfilmung des erfolgreichen Romans „Der weiße Tiger“ läuft jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

