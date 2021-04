Was läuft heute? | Love and Monsters, Mein Leben mit Amanda, The Nevers

Love and Monsters

Als ein Asteroid auf der Erde landet, entstehen aus den chemischen Reaktionen der Detonation auch riesige Monster, die die Menschheit auslöschen wollen. Die überlebenden Menschen fliehen deshalb unter die Erde. Joel wird dabei von seiner Freundin Aimee getrennt, denn die beiden landen in unterschiedlichen Kolonien. Joel wagt daher den Schritt aus der Unterwelt und macht sich auf die gefährliche Suche nach Aimee. Ob das ein gutes Ende nimmt, seht ihr ab heute in dem lustigen und apokalyptischen Abenteuer „Love and Monsters“ auf Netflix.

Mein Leben mit Amanda

David lebt in einer kleinen Wohnung mitten in Paris und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Sein Leben änder sich schlagartig, als seine Schwester bei einem Attentat ums Leben kommt und David seine kleine Nichte Amanda zu sich nimmt. Zusammen versuchen sie, den Verlust von Sandrine zu verarbeiten und sich auf das neue gemeinsame Leben einzulassen. Der berührende und zugleich bestärkende Spielfilm läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Arte und ist außerdem in der Mediathek verfügbar.

The Nevers

„The Nevers“ hält zum Abschluss noch mal richtige Frauenpower für uns bereit. Eine Bande ungewöhnlicher Frauen mit übernatürlichen Kräften verfolgt im viktorianischen London eine Mission, die die Welt verändern könnte. Als die sogenannten Berührten werden sie jedoch aus der Gesellschaft verstoßen und müssen sich ihren Platz gegen viele Feinde erkämpfen. Die Serie ist eine Mischung aus Sci-Fi und History-Drama und ab heute per Sky Ticket verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.