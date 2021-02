Was läuft heute? | Love around the World, Schlussmacher, Verschwunden: Tatort Cecil Hotel

Love around the World

Am Valentinstag sollten wir uns natürlich zuerst einmal die Frage stellen, was das überhaupt ist, die Liebe. Bedeutet sie überall auf der Welt das gleiche? Wie kann man über sie sprechen, wenn das Vokabular kein Wort für die Liebe bereithält? Und wie gestalten Menschen in verschiedenen Kulturen ihre romantischen Beziehungen? Artes neue Dokumentation spürt diesen Fragen in rund 30 Ländern dieser Erde nach – denn was verbindet uns alle mehr als die „Love around the World“?

Schlussmacher

Wenn man sich nicht selbst traut, seine Beziehung zu beenden, dann kann man auch Matthias Schweighöfer aka Paul als „Schlussmacher“ engagieren. Dieser arbeitet erfolgreich für die Trennungsagentur Happy End. Doch sein fast tausendstes Trennungsgespräch mit Toto läuft aus dem Ruder, als dieser sich in seiner Einsamkeit an Pauls Fersen heftet. Notgedrungen verbringen die beiden eine intensive Zeit, die nicht nur Pauls Lebens- und Liebesvorstellungen ordentlich aufrüttelt. Die Komödie könnt ihr bei Amazon Prime Video streamen.

Verschwunden: Tatort Cecil Hotel

Wer heute eher nach Schauergeschichten sucht, dem wird mit Netflix neuer True-Crime-Serie „Verschwunden: Tatort Cecil Hotel“ ein ganz besonderer Fall der Kriminalgeschichte geboten: Elisa Lam verschwand 2013 zunächst spurlos aus dem Cecil Hotel in L.A., bevor ihre Leiche drei Wochen später auf eben jenem Hoteldach gefunden wurde. Die ungeklärte Todesursache und mysteriöse Fahrstuhlvideos stellen bis heute ein großes Rätsel dar und beschäftigen Hobby-Detektive off- und online. Kann die neue Serie Licht ins Dunkel bringen?

