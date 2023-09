Was läuft heute? | Love & Death, P.S. Ich Liebe Dich, So lange sie die Leiche nicht finden

Love & Death

In der True-Crime-Serie „Love & Death“ verkörpert Elizabeth Olsen die mordende Hausfrau Candy Montgomery. Die Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten und fand in den 1980er Jahren in den Suburbs von Dallas statt. Zu dem Fall gibt es bereits den Roman „Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs“ von John Bloom und außerdem die Mini-Serie „Candy“, die ihr auf Disney+ streamen könnt. „Love & Death“ feiert auf RTL+ die Erstaustrahlung in Deutschland. Ihr könnt sie ab sofort dort streamen.

P.S. Ich liebe Dich

Mit „P.S. Ich liebe Dich“ holt Prime Video einen Klassiker der Liebesgeschichten in sein Reportoire. In der Romanze geht es um das verliebte Ehepaar Holly und Gerry Kennedy. Nach dessen Tod bekommt Holly von ihm Briefe mit Aufgaben, um ihr zu helfen, über seinen Tod hinwegzukommen. Die Autorin des Erfolgsromanes „P.S. Ich liebe dich“, Cecilia Ahern war gerade einmal 22 Jahre alt, als sie das Liebesdrama schrieb. Die Verfilmung des Buches brachte weltweit 147,7 Millionen US-Dollar ein. Das Liebesdrama „P.S. Ich liebe dich“ könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen.

So lange sie die Leiche nicht finden

In der dreiteiligen Dokuserie geht es um eines der größten True-Crime-Dramen Frankreichs. Die 25-jährige Agnès Le Roux verschwand eines Nachts. Ihre Leiche wird nie gefunden. Ihre Mutter vermutet dahinter den Ex-Liebhaber ihrer Tochter, Maurice Agnelet. Erst nach 37 Jahren kommt es zu einer Anklage in dem Fall. Alles zu dem Fall könnt ihr heute ab 23:15 Uhr auf Arte erfahren. Ansonsten könnt ihr die dreiteilige Dokuserie „So lange sie die Leiche nicht finden“ von Rémi Lainé und Pascale Robert-Diard auch in der Arte-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

