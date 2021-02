Was läuft heute? | Love, Victor, Pennyworth, Eine Schule für jeden Hund

Love, Victor

Victor wünscht sich einen ehrlichen Start in seiner neuen Highschool. Dafür muss er noch herausfinden, auf wen er eigentlich steht. Die Situation zu Hause macht es ihm nicht gerade leicht, eine Entscheidung zu treffen. Zwischen seinen Eltern läuft es nicht gut und die ständigen homophoben Äußerungen machen ihm nicht gerade Mut. Die erste Staffel „Love, Victor“, die Serie zum Film „Love, Simon“, könnt ihr jetzt bei Disney+ Star streamen.

Pennyworth, Staffel 2

Eigentlich möchte Albert eine eigene Sicherheitsfirma gründen. Auf dem Weg dahin jobbt er als Türsteher und Rausschmeißer in einem Nachtclub, wo er Thomas Wayne begegnet. In der zweiten Staffel „Pennyworth“ möchte dieser nun Gebrauch machen von Alberts Kompetenzen. Also verpflichtet dieser sich, Wayne mit seinem Leben zu beschützen. Zu sehen ist die zweite Staffel ab heute auf Starzplay.

Eine Schule für jeden Hund

Auch Hunde haben unterschiedliche Charakter. Doch egal welche Rasse, welche Größe und wie unverschämt sich die Tiere aufführen, Jas Jeverette ist sich sicher: er kriegt das wieder hin! Darauf vertrauen auch die Hundebesitzerinnen und -besitzer. Eine Folge widmet sich jeweils einem Herrchen oder Frauchen und deren Vierbeinern, um – wie Jas so schön sagt – die Familie wieder in Einklang und Harmonie zu bringen. Auf Netflix könnt ihr ihm dabei zusehen.

Was läuft heute?

