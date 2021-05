Bild: Jupiter´s Legacy. | Adam Rose / Netflix © 2021

Was läuft heute? | Lu von Loser, All you need, Jupiter’s Legacy

Probleme mit dem Nachwuchs

„Lu von Loser“ erzählt von einer schwangeren Musikerin, die eigentlich gar keine Mutter werden will und in „All you need“ haben vier schwule Männer in Berlin Schwierigkeiten mit der Liebe. Alternde Superhelden suchen in „Jupiter’s Legacy“ nach ihren Nachfolgern, was sich aber als ziemlich schwierige Aufgabe entpuppt.