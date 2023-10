Was läuft heute? | Lubi — Ein Polizist stürzt ab, Sex und Macht, The Pope’s Exorcist

Lubi — Ein Polizist stürzt ab

Rolf L. ist Polizist und wird von seinen Freunden Lubi genannt. Die Serie „Lubi — Ein Polizist stürzt ab“ erzählt von seinem widersprüchlichen Leben. Während er als Polizist nach Menschen fahndet, die Drogen konsumieren und verkaufen, nimmt er selbst welche und begeht Straftaten. Das LKA ist ihm auf der Spur. „Lubi — Ein Polizist stürzt ab“ gibt’s jetzt in der ARD-Mediathek.

Sex und Macht

In „Sex und Macht“ geht es um acht mutige Frauen, die darüber sprechen, wie sie von mächtigen Männern missbraucht wurden. Die #MeToo-Bewegung hat das Thema sexuelle Belästigung, Übergriffe und Machtmissbrauch stärker in die Öffentlichkeit gerückt. Die Frauen in der Doku „Sex und Macht“ knüpfen an die Errungenschaften der Bewegung an und schildern ihre sehr persönlichen Erfahrungen. Ihr könnt „Sex und Macht“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

The Pope’s Exorcist

Russell Crow spielt in „The Pope’s Exorcist“ den Priester Gabriele Amorth. Als Exorzist arbeitet er direkt für den höchsten Mann im Vatikan. In seinem neuesten Fall geht es um einen Dämon, der dem Vatikan bereits bekannt zu sein scheint. Doch die katholische Kirche hat alles dafür getan, um Aufzeichnungen zu vernichten, die auf diesen Dämon verweisen. „The Pope’s Exorcist“ — jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.