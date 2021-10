Bild: Lucifer | 2021 Warner Bros Entertainment Inc

Was läuft heute? | Lucifer, Das Internat, Dogman

Eine göttliche Aufgabe

Der ehemalige Teufel „Lucifer“ soll seine neue Stelle im Himmel antreten, will aber eigentlich noch ein bisschen auf der Erde verweilen. In der Comedy-Serie „Das Internat“ gibt es einen neuen Mitschüler, der allen den Kopf verdreht und der sanftmütige Besitzer eines Hundesalons wird in „Dogman“ in kriminelle Machenschaften verwickelt.