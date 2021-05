Bild: Lucifer | © 2020 Warner Bros. Entertainment Inc.

Was läuft heute? | Lucifer, Im Bett mit Holly, Wild Tales

Teuflisch gut!

In der zweiten Hälfte der fünften Staffel von „Lucifer“ legt sich der diabolische Titelheld mit Gott und seinen Engeln an. In der Romcom „Im Bett mit Holly“ führt das Wiedersehen mit einer College-Bekanntschaft zu einer Ehekrise, und mit „Wild Tales“ gibt es auf 3sat eine düstere argentinische Komödie über die destruktive Kraft des Ausrastens.