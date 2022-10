Was läuft heute? | Luckiest Girl Alive, The Resort, Lea – The Fighter

Luckiest Girl Alive

In dem Film „Luckiest Girl Alive“ spielt Mila Kunis die erfolgreiche Journalistin Ani, die alles hat, wovon sie geträumt hat. Als Kind hat sie einen Amoklauf an ihrer Schule überlebt. Nachdem sie für einen Dokumentarfilm auf die Vorfälle angesprochen wird, holt sie ihre Vergangenheit wieder ein. Und der Amoklauf ist nicht das einzige traumatische Ereignis aus ihrer Vergangenheit. Ihr könnt „Luckiest Girl Alive“, oder im Deutschen „Ich. bin. so. glücklich.“, jetzt auf Netflix sehen.

The Resort

In der Dark-Comedy-Serie „The Resort“ geht es um Emma und Noah — ein Ehepaar in einer Beziehungskrise. Ein entspannter Urlaub soll wieder mehr Harmonie in die Beziehung bringen. Doch der Urlaub ist alles andere als entspannt. Die beiden finden ein verlorenes Handy und damit ein Verbrechen, dem sie nachgehen wollen. „The Resort“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Lea — The Fighter

Lea ist leidenschaftliche Boxerin, doch wegen eines Dopingskandals darf sie zwei Jahre nicht kämpfen. Ihr erstes Match nach der Zwangspause macht sie sofort zur Europameisterin. Allerdings steht der Verdacht im Raum, dass es bei dem Kampf nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Ihr könnt „Lea The Fighter“ jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.