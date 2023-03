Was läuft heute? | Luden – Könige der Reeperbahn, My different Ways, Bullet Train

Luden — Könige der Reeperbahn

In „Luden — Könige der Reeperbahn“ lernt Sunnyboy Klaus in St. Pauli die Prostituierte Jutta kennen. Jutta will Klaus zum Luden machen, damit sie ohne Angst weiterarbeiten kann. Klaus gründet die Nutella-Bande, mit der er voll ins Zuhälter-Business einsteigen will. Aber anders als die anderen Luden, ohne Gewalt. Das etablierte Zuhälter-Kartell in St. Pauli, die GMBH, will jedoch ihr Revier verteidigen — ein Machtkampf beginnt. Hinzukommen die AIDS-Krise und der Koks-Boom, die der Nutella-Bande weitere Probleme bereiten. Die Miniserie „Luden — Könige der Reeperbahn“ könnt ihr ab heute bei Prime Video anschauen.

My different Ways

In der dreiteiligen dänischen Serie „My different Ways“ geht es um Vitus. Er hat zwar einen Job in einer Bar und eine schöne, kluge Freundin, aber sein Leben scheint im Alltagstrott festzuhängen. Als seine Freundin Sara ihm eröffnet, dass sie schwanger ist, freut er sich nicht und will sich auf einer Kostümparty ablenken. Dort lernt er Emma kennen und verliebt sich in sie. Jetzt muss Vitus lernen, mit offenen Karten zu spielen, wenn er glücklich werden will. „My different Ways“ ist ab sofort in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Bullet Train

In der Actionkomödie „Bullet Train“ bekommt der Auftragskiller Ladybug in Tokyo den Auftrag, einen Aktenkoffer voll Geld aus dem Shinkansen-Zug, dem sogenannten „Bullet Train“, zu stehlen. Ladybug ist jedoch nicht der Einzige im Zug, der auf der Suche nach dem Koffer ist. Es beginnt eine Jagd zwischen Ladybug und den Profikillern Lemon und Tangerine, die auf dem Weg zum Unterweltboss „Der weiße Tod“ sind, dem Yakuza-Auftragsmörder „der Wolf“ und einer Killerin mit dem Decknamen „Der Prinz“. „Bullet Train“ mit Brad Pitt in der Hauptrolle könnt ihr bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.