Was läuft heute? | Lupin, Bargain, Unter Kontrolle

Lupin — Staffel 3

Assane Diop konnte seinen Vater rächen, doch das ist noch kein Grund, dass sich der Meisterdieb zur Ruhe setzt. In der dritten Staffel „Lupin“ kehrt er nach Paris zurück und hat es diesmal auf die Schwarze Perle abgesehen. Doch nach dem erfolgreichen Raub bekommt Diop die Konsequenzen zu spüren, und unter denen leidet auch diesmal wieder seine Familie: Seine Mutter wird entführt und Diop soll die Schwarze Perle übergeben, um sie zu retten. Die neuen Folgen „Lupin“ könnt ihr ab heute bei Netflix streamen.

Bargain

Diese koreanische Serie mutet ähnlich brutal an wie „Squid Game“. In „Bargain“ gerät No Hyung-Soo an einen Organhändlerring und bekommt gefesselt und geknebelt mit, wie seine Organe an den Höchstbietenden versteigert werden. Als das Gebäude einstürzt, in dem die Auktion stattfindet, überlebt No Hyung-Soo. Zusammen mit einigen Bietern, die seine Organe ersteigert haben und nun hinter ihm her sind. Die Thriller-Serie „Bargain“ findet ihr ab heute bei Paramount+.

Unter Kontrolle

„Unter Kontrolle“ ist bei der neuen französischen Außenministerin Marie gar nichts. Gerade neu im Amt und politisch noch völlig unerfahren, muss sie plötzlich in einer Geiselnahme verhandeln. Die französische Polit-Komödie wurde auf dem Festival Séries Mania als beste Serie ausgezeichnet. Heute ab 21:55 Uhr ist die deutsche Free-TV-Premiere auf Arte. Alle sechs Folgen sind vorab bereits in der Arte Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

