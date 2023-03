Was läuft heute? | Luther: The Fallen Sun, Don’t Worry Darling, Like a Loser

Luther: The Fallen Sun

Die erfolgreiche BBC-Serie „Luther“ lief fünf Staffeln lang bis 2019. Jetzt, vier Jahre später, gibt es eine Fortsetzung. Allerdings nicht in Form einer sechsten Staffel sondern als Film, der den Namen „Luther: The Fallen Sun“ trägt. Natürlich geht es auch in dem Film um Detective John Luther, der seine Fälle oft mit unkonventionellen Methoden löst. Weil er dafür auch schon mal das Gesetz überschreitet, sitzt er am Anfang des Films im Knast. Um einen Fall zu lösen, muss er allerdings von dort ausbrechen. „Luther: The Fallen Sun“ könnt ihr jetzt bei Netflix gucken.

Don’t Worry Darling

In dem Film „Don’t Worry Darling“ geht es um das Paar Jack und Alice. Jack arbeitet in dem streng geheimen Victory-Projekt. In der firmeneigenen Stadt leben sie ein sorgloses Leben und die Firma kümmert sich um alle ihre Probleme. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Was hat es mit der Firma auf sich und was wollen sie eigentlich? Als Alice anfängt, unangenehme Fragen zu stellen, bröckelt auf einmal die Fassade. Ihr könnt „Don’t Worry Darling“, unter anderem mit Harry Styles, Florence Pugh und Chris Pine, jetzt bei WOW sehen.

Like a Loser

Julian ist Mitte 30, Single, arbeitslos und musste vor kurzem wieder bei seiner Mutter einziehen. Der Protagonist der Serie „Like a Loser“ ist damit überfordert, sein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen. Da passt es ihm gar nicht, als seine Jugendliebe Marie mit einer Überraschung um die Ecke kommt. Sie offenbart ihm, dass er einen Sohn hat, der schon 15 Jahre alt ist. Anfangs will er nichts mit ihm zu tun haben, doch dann lässt er sich auf die Verantwortung ein. Die Comedy-Serie „Like a Loser“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.