Bild: Rudolf Nurejews Schwanensee | ZDF / © Unitel

Was läuft heute? | Maggie Moore(s), Rudolf Nurejews „Schwanensee“, Olaf Jagger

Eine ganz eigene Vision

Ein Polizeichef hat es in „Maggie Moore(s)“ auf Wow mit gleich zwei Frauenleichen zu tun, die denselben Namen tragen. In der Arte-Mediathek zeigt die Doku „Rudolf Nurejews Schwanensee“ eines der größten Ballett-Talente aller Zeiten, und Comedian Olaf Schubert begibt sich auf MagentaTV auf die Suche nach seinem biologischen Vater und vermutet ihn in Mick Jagger.