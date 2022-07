Was läuft heute? | Magic Mike, The Girl from Plainville, Ägypten – Welt der Pharaonen

Magic Mike

Am Tag schlägt sich Mike mit Gelegenheitsjobs herum, aber bei Nacht beginnt seine große Zeit. Denn dann arbeitet Mike als Stripper und die Frauen liegen ihm zu Füßen. Als er seinen Freund Adam in die Welt der Stripclubs einführen will, ist dessen Schwester Brooke alles andere als begeistert. Aber auch sie kann sich Mikes Charme nicht entziehen. In „Magic Mike“ gibt Channing Tatum in der Hauptrolle einen authentischen Einblick in die Welt der US-amerikanischen Strip-Szene, der er mit 20 Jahren ebenfalls angehörte. Sehen könnt ihr „Magic Mike“ um 20:15 Uhr auf arte und danach für eine Woche in der arte-Mediathek.

The Girl from Plainville

Mit nur 18 Jahren begeht Conrad Roy Suizid. Auf seinem Handy entdecken Ermittler tausende Nachrichten seiner Freundin, die ihm zu seiner Tat ermutigt haben sollen. Daraufhin gerät Michelle in den Fokus der Behörden und landet vor Gericht. Die Drama-Serie „The Girl from Plainville“ basiert auf wahren Ereignissen aus dem Jahr 2014 und startet jetzt bei Starzplay.

Wenn ihr Suizid-Gedanken habt, findet ihr unter anderem bei der Telefonseelsorge Hilfe. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar – unter 0800/111 0 111. Eine Liste mit bundesweiten Hilfsstellen findet ihr auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.

Ägypten – Welt der Pharaonen

Wie lebten Frauen im alten Ägypten und warum ist die Hochkultur eigentlich untergegangen? Diesen Fragen widmet sich die Dokureihe „Ägypten – Welt der Pharaonen“. Dabei geht es in jeder Folge um unterschiedliche Themenschwerpunkte. Sehen könnt ihr die Reihe „Ägypten – Welt der Pharaonen“ jetzt in der ZDF-Mediathek.

