Was läuft heute? | Magic Mike: The Last Dance, Loving Her, Shotgun Wedding

Magic Mike: The Last Dance

Mike (Channing Tatum) hat seine Tage als Stripper eigentlich hinter sich gelassen, doch auf einer Party lernt er die Millionärin Maxandra (Salma Hayek) kennen. Zwischen den beiden funkt es gewaltig und für sie packt er sogar ein paar seiner alten Moves aus. Maxandra macht ihm auch direkt ein unschlagbares Angebot: Mike soll mit nach London kommen und dort eine eigene Show ausrichten. „Magic Mike: The Last Dance“ findet ihr ab heute bei Wow.

Loving Her

Hanna durchlebt gerade eine heftige Quarterlife-Crisis, und das ausgerechnet in Berlin, wo alle gefühlt viel cooler und krasser als sie selbst sind. Im Job fühlt sie sich andauernd übergangen und auch in der Liebe läuft es nicht wirklich. Daran will Hanna jetzt in der zweiten Staffel von „Loving Her“ endlich etwas ändern. Alle neuen Folgen könnt ihr online first in der ZDF-Mediathek streamen.

Shotgun Wedding

Darcy und Tom sind gerade in den letzten Vorbereitungen für ihre Traumhochzeit auf den Philippinen. Aber nicht nur aufdringliche Mütter oder unerwarteter Besuch vom Ex sorgen für Unruhe. Plötzlich übernehmen Piraten die ganze Hochzeitsgesellschaft und für Tom und Darcy beginnt das Abenteuer ihres Lebens etwas früher als geplant. Die Romcom „Shotgun Wedding“ mit Jennifer Lopez und Josh Duhamel als Brautpaar könnt ihr jetzt auf Prime Video anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.