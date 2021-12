Was läuft heute? | Mai Think X, Yes She Can, Hopeville

Mai Think X

Mit ihrem Youtube-Channel „MaiLab“ wurde Mai Thi Nguyen-Kim zu einer Berühmtheit. Sie schafft es, komplizierte Themen verständlich zu erklären. Das darf sie in Zukunft auch in ihrer eigenen Show. Bei „Mai Think X“ geht es um Gesundheit, Ethik und vieles mehr. Doch der Spaß darf natürlich auch nicht fehlen. Alle Folgen der Wissenschafts-Show findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Yes She Can

Alte, weiße Männer, die über die Zukunft der Welt entscheiden: Das Bild verliert so langsam an Aktualität. Denn immer mehr junge, diverse Politikerinnen betreten weltweit die Politikbühnen – auch in Deutschland. In der Dokumentation „Junge Politikerinnen – Yes she can“ begleitet Carolin Genreith vier Politikerinnen: Aminata Touré als Vize-Präsidentin in Schleswig-Holstein, Gyde Jensen im Bundestag, Laura Marisken als Bürgermeisterin und Terry Reintke bei ihrer Arbeit im EU-Parlament. Wer sehen möchte, wie die vier Politik machen und was sie unterscheidet, kann sich die Dokumentation in der ARD-Mediathek ansehen.

Hopeville

Die südafrikanische Serie „Hopeville“ spielt in eben dieser Stadt. Hier versucht der trockene Alkoholiker Amos die Beziehung zu seinem Sohn Themba wieder zu verbessern. Dafür will er Themba helfen, seinen Traum von einer Schwimmerkarriere zu verwirklichen. Kurzerhand beschließt er, das örtliche Schwimmbad zu renovieren. Die Serie thematisiert neben der Vater-Sohn-Beziehung auch Themen wie Korruption, Rassismus, aber auch Widerstandsfähigkeit und Mut. Ihr könnt „Hopeville“ in der ARTE-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

