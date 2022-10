Bild: Andrew Garfield übernimmt die Hauptrolle in Mainstream | Jon Kopaloff / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Was läuft heute? | Mainstream, The Spectacular Spider-Man, Dubai Bling

Die Welt des Scheins und Seins

Das Drama „Mainstream“ nimmt uns mit in die Welt von YouTube, mit viel Clicks und Drama. Und auch in „Dubai Bling“ gibt’s eine Menge Drama inmitten von Luxus und Reichtum zu sehen. In „The Spectacular Spider-Man“ schwingt sich Peter Parker als Zeichentrickfigur durch die Straßen von New York.