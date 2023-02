Was läuft heute? | MAITHINK X – Die Show, The Kings Speech – Die Rede des Königs, Die Hart

MAITHINK X — Die Show

Fakten und wissenschaftliche Grundlagen, das sind die Spezialgebiete der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. In ihrer Show widmet sie sich emotional aufgeladenen Debatten und kontroversen Themen. In sechs neuen Folgen, in denen nach eigener Aussage viel Nerdherzblut steckt, geht es unter anderem um Nahrungsergänzungsmittel und die deutsche Drogenpolitik. Die dritte Staffel der humorvollen und informativen Wissenschaftsshow „MAITHINK X — Die Show“ gibt’s in der ZDF-Mediathek.

The King’s Speech — Die Rede des Königs

Thronfolger Bertie (Colin Firth) hat ein gewaltiges Problem: Er stottert extrem stark. Das bereitet ihm immer wieder Blamagen bei Auftritten des britischen Königshauses. Als nichts zu helfen scheint, schleppt ihn seine Frau (Helena Bonham Carter) zu einem schrägen Sprachtherapeuten. Obwohl Bertie erst von dessen kuriosen Methoden abgeschreckt ist, entwickelt sich nach und nach eine Freundschaft zwischen den beiden Männern — gerade zur richtigen Zeit, denn Bertie wird der neue König. Das Oscar-prämierte Drama nach einer wahren Begebenheit findet ihr auf MUBI.

Die Hart

Kevin Hart ist erfolgreicher Schauspieler und ziemlich lustig. Dieses Image gefällt ihm aber eigentlich gar nicht, denn er würde viel lieber ein gefeierter Action-Held sein. So geht’s zumindest der fiktionalisierten Version von Kevin Hart in der Action Komödie „Die Hart“. Sein Studio will bei seinem Plan, ihn zum Action-Star zu machen, allerdings nicht mitspielen. Nur das Schicksal steht auf seiner Seite. Und so trifft er, wie der Zufall es so will, gleich mehrmals einen der größten Action-Stars und muss sich durch eine Reihe irrer Action-Situationen kämpfen. Ihr könnt die Actionkomödie „Die Hart“ auf Prime Video ansehen.

