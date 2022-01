Was läuft heute? | Make Me Famous, The Afterparty, In From the Cold

Make Me Famous

Um berühmt zu werden, nimmt Billy Fearon an der fiktiven Dating-Show „Love or Lust“ teil. Doch sein Ruhm ist nicht von langer Dauer. Schnell bekommt er auch die Schattenseiten von Social Media zu spüren. Die Geschichte von „Make Me Famous“ basiert auf wahren Begebenheiten, denn Drehbuchautor Reggie Yates hat selbst als Moderator bei einigen britischen Reality-Shows mitgearbeitet. Streamen könnt ihr das britische Drama „Make Me Famous“ in der ZDF-Mediathek.

The Afterparty

In dieser Murder-Mystery-Comedy-Serie geht ein Klassentreffen tötlich aus. Detective Danner nimmt die Ermittlungen auf und merkt schnell, dass alle im Raum ein Motiv haben. Das Besondere an „The Afterparty“: Jede Folge erzählt die gleiche Handlung aus einer anderen Perspektive und arbeitet dabei mit unterschiedlichen visuellen Mitteln und Filmgenren, je nach Charakter der Figur. Außerdem spielen einige amerikanische Comedians mit, zum Beispiel Tiffany Haddish als Detective Danner. „The Afterparty“ läuft ab jetzt bei Apple TV+.

In From the Cold

Alle nannten sie die „Fata Morgana“, weil sie eine richtige Verwandlungs-Künstlerin ist. In der Spionage-Thriller-Serie „In From the Cold“ muss die ehemalige russische Spionin Jenny für das FBI ein letztes Mal in ihre alte Rolle schlüpfen. Jenny wird von Margarita Levieva gespielt, die wirklich aus Russland kommt. Als Kind und Jugendliche hat sie intensiv rhythmische Sportgymnastik trainiert und an Wettkämpfen teilgenommen. Die erste Staffel „In From the Cold“ könnte ihr bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

