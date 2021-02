Was läuft heute? | Malcolm & Marie, We want Sex, Blackbird

Malcolm & Marie

Malcolm und Marie sind ein Paar. Beide sehen unfassbar gut aus. Nach Malcolms Filmpremiere kommen sie spät nach Hause und alle Dämme brechen. Denn so leidenschaftlich die Beziehung der beiden auch ist, so viel Drama und Wut steckt auch in ihr. Regisseur Sam Levinson schafft es, das dramatische Schwarz-Weiß-Kammerspiel in eine unglaubliche Ästhetik zu tauchen. Netflix zeigt den Film mit Zendaya und John David Washington in den Hauptrollen.

We want Sex

Das Ford-Werk im britischen Dagenham ist im Jahr 1968 eine Männerdomäne. Das heißt aber nicht, dass dort keine Frauen arbeiten. Die, die es tun, sind kämpferisch! Und so entbrennt in der Fabrik ein Kampf für gleichen Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und beleuchtet den feministischen Klassenkampf der 68er auf eine Art und Weise, die auch beim Zuschauen einheizt. Das Erste zeigt ihn heute um 23:35 Uhr.

Blackbird – Eine Familiengeschichte

Lily ist unheilbar krank. Wie lange sie noch hat, ist unklar, aber viel Zeit ist es nicht mehr. Grund genug, um die ganze Familie im Ferienhaus am Meer zusammenzutrommeln. Doch familiäre Nähe und Zärtlichkeit kommt nicht ohne Streit. Über allem steht jedoch die Frage, wie viel Macht wir über unseren Tod haben. Das Familiendrama ist jetzt über Sky Ticket abrufbar.

