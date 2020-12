Was läuft heute? | Mamma Mia 2, The Descendants, Weihnachten zu Hause

Mamma Mia! Here we go again

Sophie (Anna Seyfried) ist schwanger und ihre drei potenziellen Väter Sam, Harry und Bill (Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgård) erzählen ihr, wie sie damals ihre Mutter Donna kennen gelernt haben. In „Mamma Mia! Here we go again“ geht’s zurück in die Vergangenheit. Die junge Donna (Lily James) versucht, sich selbst und ihre große Liebe zu finden. Die Mamma-Mia-Fortsetzung läuft heute um 20:15 Uhr bei RTL.

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten

Die Frau von Matt (George Clooney) liegt nach einem Unfall im Koma und Matt ist als alleinerziehender Vater mit seinen Töchtern überfordert. Außerdem findet er heraus, dass seine Frau eine Affäre hatte. „The Descendants“ basiert auf dem Roman „Mit deinen Augen“ der hawaiianischen Schriftstellerin Kaui Hart Hemmings. Clooney hat für seine Rolle eine Oscar-Nominierung und einen Golden Globe bekommen. Der Film ist jetzt bei Amazon Prime Video im Programm.

Weihnachten zu Hause, Staffel 2

Johanne wollte nicht als einziger Single in ihrer Familie beim Weihnachtsessen sitzen. Also hat sie kurz vor Weihnachten noch verzweifelt nach einem Freund gesucht, den sie mitbringen kann. In der zweiten Staffel ist ein Jahr vergangen und Johanne und ihre Familie stehen vor ganz neuen Problemen. Die norwegische Dramedy könnt ihr bei Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.