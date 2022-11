Was läuft heute? | Man Seeking Woman, The Blackout, Eine neue Welt

Man Seeking Woman

Josh wird von einem Tag auf den anderen von seiner langjährigen Freundin verlassen. Doch er will die Hoffnung auf die große Liebe und die perfekte Partnerin nicht aufgeben. Mithilfe seines Kumpels Mike und seiner Schwester stürzt er sich mitten hinein ins Dating-Leben. Doch hier warten so einige schräge Momente auf ihn, bis er dann doch auf eine scheinbar perfekte Frau trifft. Die zweite Staffel von „Man Seeking Woman“ könnt ihr ab heute bei Joyn+ streamen.

The Blackout

Ganz plötzlich ist es auf der ganzen Welt dunkel und die Mehrheit der Menschheit tot. Niemand weiß genau, wer oder was dahinter steckt. Nur in einem kleinen Bereich in Osteuropa gibt es noch Elektrizität, und die Überlebenden versuchen, mehr über all das herauszufinden. Doch dann werden auch sie angegriffen. Die Serie „The Blackout“ gibt’s jetzt auf Freevee.

Eine neue Welt

Cyril Dion ist Schriftsteller, Regisseur und Aktivist. Für eine dreiteilige Dokureihe beschäftigt er sich ganz intensiv mit dem Klimwandel und spricht dafür mit anderen Aktivisten und Aktivistinnen. Die leisten nicht nur Widerstand, sondern leiten unter anderem auch verschiedene Initiativen, die der ganzen Entwicklung entgegenwirken sollen. Ihr könnt „Eine neue Welt“ heute um 20:15 Uhr auf arte anschauen oder ihr sucht euch die drei Teile direkt in der arte-Mediathek heraus.

Was läuft heute?

