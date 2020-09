Was läuft heute? | Mapplethorpe – Look at the Pictures, Death in Paradise, Yung

Mapplethorpe – Look at the Pictures

Robert Mapplethorpe hat fotografiert. Nackte Männer, Männer in SM-Kostümen, Männer in expliziten Posen. Das hat ihm viel Kritik eingebracht, später aber wurde er für genau diese Fotografien gefeiert. In der arte-Doku „Look at the Pictures“ lernt man den Künstler genauer kennen und sieht beeindruckende Kunst. Jetzt in der Mediathek.

Yung

In „Yung“ zieht eine Clique junger Mädchen durch die Berliner Nacht. Durch die Technoclubs, über den Straßenstrich, zurück ins heimische Kinderzimmer, in der Früh steht die Abiklausur an. Den Film könnt ihr jetzt bei Amazon Prime Video sehen.

Death in Paradise

„Death in Paradise“ geht in die schon neunte Staffel. Das Konzept bleibt gleich: ein britischer Ermittler – er wechselt immer mal wieder – löst in der Karibik Mordfälle auf. Der Humor ist ein bisschen klamaukig, die schönen Kulissen machen das aber locker wett. Jetzt bei Fox, könnt ihr über Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

