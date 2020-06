Was läuft heute? | Marcella, Goliath96, Sterne über uns

Marcella

Wer ist Marcella? Diese Frage steht im Zentrum der dritten Staffel der Krimi-Serie „Marcella“. Um im irischen Gangster-Milleu zu ermitteln, hat die Polizistin Marcella sich eine neue Identität zugelegt: Keira. Im Zuge der Ermittlungen gegen die Maguire-Familie verschwimmen aber immer mehr die Grenzen zwischen ihrer alten und neuen Identität. Auf Netflix startet heute die dritte Staffel der britischen Krimi-Serie „Marcella“.

Goliath96

„Er studiert in Texas”. Das erzählt die alleinerziehende Mutter Kristin von ihrem Sohn David. Dabei wohnt er seit zwei Jahren in der gemeinsamen Wohnung. Abgeschottet von der Welt und seiner Mutter verbringt er die Zeit nur in seinem Zimmer. In einem Internetforum findet Kristin schließlich ihren Sohn unter dem Usernamen „Goliath96“ und nimmt Kontakt auf. Das Film-Drama „Goliath96“ könnt ihr auf Amazon Prime Video sehen.

Sterne über uns

Unser dritter Tipp, „Sterne über uns“, handelt auch von einer alleinerziehenden Mutter. Nur sind hier die Probleme gänzlich anders geartet. Melli wird die Wohnung fristlos gekündigt. Mit ihrem neunjährigen Sohn Ben steht sie auf der Straße. Als Notlösung beschließt sie, mit ihrem Sohn ein Zelt im Wald aufzuschlagen. „Sterne über uns“ gibt es in der ZDF-Mediathek ab heute zu sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.