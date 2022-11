Was läuft heute? | #martyisdead, Mammals, Tschugger

#martyisdead

Alena und Petr stehen unter Schock! Denn ihr 15-jähriger Sohn Marty ist bei einem Autounfall gestorben. Wie gelähmt wissen sie erst gar nicht, was sie machen sollen. Um irgendetwas zu tun, teilen sie auf Facebook Martys Tod mit. Dabei stößt sein Vater auch auf verstörende Chatverläufe und Posts auf Martys Profil. Bald wird den Eltern klar, dass Marty in etwas verstrickt war, das möglicherweise zu dem Unfall geführt haben könnte. Die tschechische Serie “#martyisdead” findet ihr jetzt in der ZDF-Mediathek.

Mammals

Jamie (James Corden) und Amandine (Melia Kreiling) „believe in magic“ – sie sind verliebt. Doch dann findet Jamie plötzlich etwas über seine schwangere Frau heraus, das sein Leben aus den Fugen geraten lässt. In der Serie „Mammals“ geht es um die grundlegenden Beziehungsfragen von heute: Wohin führt Monogamie? Können wir unseren Versprechen treu bleiben? Oder sind wir am Ende doch nur triebgesteuert und „Mammals“ – also Säugetiere? Die turbulente Dramedy-Serie „Mammals“ findet ihr ab jetzt bei Prime Video.

Tschugger

Es gibt neue Folgen der Schweizer Krimi-Serie „Tschugger“ mit Polizist Bax Schmidhalter (David Constantin). Mit seinen unkonventionellen Methoden hat der draufgängerische Bax schon in der letzten Staffel gleichermaßen für Ordnung und Chaos gesorgt. Auch sein neuer Fall erfordert sein ganzes Können, denn Wallis wird von einer ominösen Sekte heimgesucht. Beide Staffeln der kultigen Serie „Tschugger“ könnt ihr ab jetzt bei WOW streamen.

Was läuft heute?

