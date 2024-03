Was läuft heute? | Master Gardener, Out of the Blue: Gefährliche Lust, Der beste Film aller Zeiten

Master Gardener

In dem Thriller von Paul Schrader geht es um das ehemalige Bandenmitglied Narvel Roth (Joel Edgerton). Nachdem er seine Crew an die Polizei ausgeliefert hat, lebt er als Gärtner auf dem Anwesen von Witwe Mrs. Norma Haverhill. Sie will, dass Narvel ihre Großnichte Maya als Lehrling aufnimmt. Durch die gemeinsame Arbeit kommen sich Narvel und Maya näher. Dabei droht auch die gewaltvolle Vergangenheit Narvels wieder ans Licht zu kommen. Den Thriller „Master Gardener“ könnt ihr ab heute auf WOW streamen.

Out of the Blue: Gefährliche Lust

Damit ihre Liebesaffäre für immer sein kann, würden Connor und Marylin wohl alles tun. In dem Thriller „Out of the Blue: Gefährliche Lust“ treffen die beiden sich zufällig in einer Küstenstadt, nachdem Connor aus dem Gefängnis kommt. Gemeinsam verschwören sie sich gegen den gewalttätigen Ehemann von Marylin. „Out of the Blue: Gefährliche Lust“ könnt ihr auf Prime Video schauen.

Der beste Film aller Zeiten

Penélope Cruz führt gemeinsam mit Antonio Banderas und Oscar Martínez in der Komödie „Der beste Film aller Zeiten“ das Filmemachen ironisch vor. Sie ist die beste Regisseurin, die wir jemals gesehen haben, und die beiden anderen die beliebtesten Schauspieler aller Zeiten. Gemeinsam sollen sie ein Meisterwerk erschaffen — dabei steht jedoch ihre Selbstverliebtheit der Produktion im Weg. Die Satire auf das Filmemachen findet ihr in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

