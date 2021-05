Was läuft heute? | Master of None: Moments in Love, The Mopes, Kagemusha

Master of None: Moments in Love

Nach vier Jahren liefert Regisseur und Schauspieler Azis Ansari endlich die dritte Staffel seiner Serie „Master of None“. Diesmal steht aber nicht der von Azis Ansari gespielte Dev und seine New Yorker Probleme zwischen Dating-Life und neueröffneten Restaurants im Mittelpunkt. Nein, diesmal widmet sich die Serie Denise, die zwar auch zu Devs Freundeskreis gehört, die aber mit ihrer Freundin Alicia als Schwarzes lesbisches Pärchen vor ganz anderen Herausforderungen steht. „Master of None: Moments in Love“ seht ihr jetzt bei Netflix.

The Mopes

In „The Mopes“ werden psychische Krankheiten von unsichtbaren Beamte verkörpert, um die Menschen davon zu überzeugen, sich in professionelle Behandlung zu begeben. Mit dabei ist auch Nora Tschirner, die als mittelschwere Depression kurz vor der Beförderung steht. Ihr neuer Fall stellt sie aber vor eine Herausforderung. Denn Musiker Mat kann sie sehen! Humorvoll und hintergründig widmet sich „The Mopes“ auf TNT Comedy und Sky Ticket dem Thema Depression und vermittelt eine wichtige Botschaft: Wenn ihr selber psychische Probleme oder eine Depression habt, dann kann euch geholfen werden!

Kagemusha

Das doppelte Lottchen im feudalen Japan. Als während einer Schlacht der Fürst des Takeda-Clans überraschend stirbt, muss ein Doppelgänger her, um die politischen Pläne des Clans nicht zu durchkreuzen. Also wird an die Spitze des Klans Kagemusha gesetzt, ein ungebildeter Dieb, der dem Fürsten zum Verwechseln ähnlich sieht. „Kagemusha – Der Schatten des Kriegers“ ist das monumentale Spätwerk der Genregröße Akira Kurosawa. Sehen könnt ihr das Samurai-Epos jetzt auf Arte.

Was läuft heute?

