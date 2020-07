Was läuft heute? | Masterchef USA, Fürsten der Dunkelheit, Lucky Loser

Masterchef USA

In Gordon Ramsays Koch-Casting-Show geht’s heute nach London. In der englischen Hauptstadt kochen die Kandidaten und Kandidatinnen in einem von Ramsays Restaurants. Zusätzlicher Stressfaktor: Der temperamentvolle Chef schaut allen dabei natürlich stets auf die Finger. Nur, wer sich bewährt, kommt eine Runde weiter. „Masterchef USA“ geht bei Sky heute in die zehnte Staffel.

Die Fürsten der Dunkelheit

In „Die Fürsten der Dunkelheit“ steht die Wiederkehr Satans unmittelbar bevor. Eine Gruppe von Wissenschaftlern versucht mit Hilfe eines Priesters vergeblich, dem Bösen zu trotzen. Doch alle Bemühungen sind vergebens. Nach und nach werden alle Beteiligten zu Zombies … Harter Tobak also. Den Horror-Klassiker von John Carpenter gibt’s auf Netflix.

Lucky Loser

Ein Vater auf Abwegen findet in Nico Sommers Komödie „Lucky Loser“ zurück zu sich selbst. Und zu anderen. Nachdem er seine Wohnung verloren hat, fährt Mike mit seiner pubertierenden Tochter Hannah auf den Campingplatz. Da haben sie auch schon Urlaub gemacht haben, als Mike und Claudia noch zusammen waren. Der Film läuft um 00:20 im ZDF.

