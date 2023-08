Was läuft heute? | Masterclass: Im Westen nichts Neues, Heimaterde, Angel Has Fallen

Masterclass: Im Westen nichts Neues

Was braucht es, um einen wirklich guten Antikriegsfilm zu machen? Gemeinsames Lachen – zumindest sagt das Edward Berger, Regisseur des Filmdramas „Im Westen nichts Neues“. Wie das mit einem so schweren Thema einhergeht, erzählt er in Folge 1 der neuen Staffel „Masterclass“ vom ZDF. In der Gesprächs-Serie geben erfolgreiche Filmschaffende Einblick in ihre Arbeit. Ihr findet die neuen Folgen „Masterclass: Im Westen nichts Neues“ ab heute in der ZDF-Mediathek.

Heimaterde

Für viele muslimische Familien ist es wichtig, ihre verstorbenen Verwandten in den Ländern zu begraben, in denen sie einst geboren wurden. In der neuen Dark-Comedy-Serie „Heimaterde“ will der junge Ismael aus Belgien daraus ein Geschäft machen. Denn statt einer teuren Rückführung nach Marokko könnte man ja auch einfach Erde aus der Heimat importieren. Ob diese Idee sich trägt, könnt ihr in „Heimaterde“ ab heute bei Netflix sehen.

Angel Has Fallen

Vielleicht seid ihr schon Fans der Actionfilme „Olympus Has Fallen“ und „London Has Fallen“. Dann ist der dritte Teil der Filmreihe mit dem Titel „Angel Has Fallen“ sicherlich auch etwas für euch. Schon der Trailer verspricht Action mit vielen Explosionen. Gerard Butler und Morgan Freeman sind auch wieder mit dabei. Ihr findet „Angel Has Fallen“ ab heute bei Prime Video.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.