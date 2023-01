Was läuft heute?

May I help you?

Die Bestatterin Baek Dong Joo stellt fest, dass sie ein besonderes Talent hat: Sie kann mit Toten sprechen. Was erst mal erschreckend wirken kann, sieht sie als Chance, den Toten einen Gefallen zu tun. Sie beschließt, den Verstorbenen ihre letzten Wünsche zu erfüllen. Dabei hilft ihr der Bote Kim Jib-sa. Die erste Staffel des K-Dramas „May I help you?“ findet ihr auf Prime Video.

Significant Other

Ruth und Harry, ein glückliches junges Paar, machen eine Rucksacktour durch den abgelegenen US-amerikanischen Nordwesten. Doch dort ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint – auch Ruth verändert sich auf einmal und hat mit früheren Eindrücken nicht mehr viel zu tun. Spannung und schöne Natur gibt’s jetzt im Sci-Fi-Thriller „Significant Other“ auf Paramount+.

Alaskas wilder Westen – Inseln am Rande der Zeit

In Alaska, an der Datumsgrenze, ist mehr als die Hälfte des Jahres Winter. Die Menschen leben hier vollkommen abgeschottet. Nur über das Flugzeug oder gar über Hubschrauber können benachbarte Gebiete erreicht werden. Wie lebt es sich in Alaskas wildem Westen? Diese Frage stellt sich die Doku „Alaskas wilder Westen – Inseln am Rande der Zeit“. Ihr findet sie in der Arte Mediathek.

