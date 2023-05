Was läuft heute? | Mayor of Kingstown, Sergio Leone: The Italian who Invented America, Melchior, der Apotheker

Mayor of Kingstown

Mike McLusky hat den Spitznamen „Mayor“, dabei ist er eigentlich nicht der Bürgermeister der kleinen Stadt Kingstown. Aber wenn es um die Geschäfte der Gefängnisse in der Stadt geht, hat Mike das Sagen. In der zweiten Staffel der erfolgreichen Crime-Serie muss der „Mayor“ die Situation nach den Unruhen im Gefängnis wieder unter Kontrolle bringen. Die neuen Folgen „Mayor of Kingstown“, mit Jeremy Renner in der Hauptrolle, gibt’s ab heute bei Paramount+.

Sergio Leone: The Italian who Invented America

Der italienische Regisseur Sergio Leone hat mit seinen Filmen „Zwei glorreiche Halunken“ und „Spiel mir das Lied vom Tod“ große Erfolge gefeiert und gleichzeitig das Genre des Italo-Western begründet. In der Doku „The Italian who Invented America“ erzählen seine Fans, darunter erfolgreiche Hollywoodstars wie Steven Spielberg, Clint Eastwood oder Quentin Tarantino, wie Leone sie begeistert und beeinflusst hat. „Sergio Leone: The Italian who Invented America“ findet ihr bei WOW.

Melchior, der Apotheker

1422 kommt es in Tallinn, Estland, zu einer Reihe seltsamer Mordfälle. Möglicherweise steckt ein Serientäter dahinter. Doch der Apotheker Melchior kann die Toten verstehen, so sagt er, und glaubt nicht an einen einzigen Täter. Er bietet seine Hilfe bei den Ermittlungen an. Die skandinavische Krimiserie erinnert an „Der Medicus“ und basiert auf den gleichnamigen Büchern von Indrek Hargla. Streamen könnt ihr „Melchior, der Apotheker“ jetzt bei MagentaTV.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.