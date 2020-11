Was läuft heute? | Meine Tochter – Figlia Mia, Ready Player One, Crip Camp

Meine Tochter – Figlia Mia

Die zehnjährige Vittoria lebt ein behütetes Leben auf Sardinien. Bis die seltsame Angelica auftaucht und Teil ihres Lebens wird. Das gefällt Vittorias Mutter Tina so gar nicht, denn sie hat das Gefühl, ihr wird ihr Kind weggenommen. Und dann kommt auch noch raus, dass Angelica Vittorias leibliche Mutter sein könnte. Das Drama „Meine Tochter – Figlia Mia“ lief schon auf der Berlinale und nun auch um 00:15 im ZDF.

Ready Player One

Einfach mal sein, wer man will und das auch noch in einer Welt, in der alles möglich ist. Das alles geht in dem virtuellen Universum OASIS. Kein Wunder also, dass sich der 18-jährige Wade Watts so oft wie möglich dort von der trostlosen Realität ablenkt. Und es gibt noch einen weiteren Grund: Wer in OASIS bestimmte Aufgaben löst, kann am Ende die Kontrolle über die virtuelle Welt und eine Menge Geld gewinnen. „Ready Player One“ ist nun auf Joyn+ verfügbar.

Crip Camp

Camp Jened war in den 70er Jahren sowas wie ein Hippie-Camp für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Hier wurden Freundschaften geschlossen und auch mal ein Joint geraucht. Darüber hinaus wurde der Gemeinschaft klar: Auch sie haben einen Platz in der Gesellschaft. Damit war der Grundstein der amerikanischen Behindertenbewegung gelegt. Die Dokumentation „Crip Camp“ wurde von ehemaligen Bewohnern und Bewohnerinnen gedreht und von der Obama-Produktionsfirma „Higher Ground“ produziert. „Crip Camp“ gibt’s auf Netflix und auf Youtube.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.